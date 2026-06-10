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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik tartışmalar sürerken, benzer bir süreç bu kez Anavatan Partisi’nde yaşandı. Partinin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen büyük kongresine ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi.

Süreci yargıya taşıyan isim, Anavatan Partisi MKYK Üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegeler adına sahte imza atıldığı iddiasına yer verildi.

KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

Dava sürecinde kongreye ait katılım listeleri ve delege imzaları kriminal incelemeye tabi tutuldu. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda, bazı imzaların ilgili kişilere ait olmadığı yönünde tespitlerde bulunulduğu öne sürüldü.

MAHKEMEDEN KONGRENİN İPTALİNE KARAR

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın aktardığı bilgilere göre, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi’nin 2023 yılında yapılan büyük kongresinin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, kongrede kullanılan bazı delege oylarının geçersiz sayılması gerektiği ve bunun genel başkanlık sonucunu doğrudan etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi. Sahte olduğu iddia edilen imzaların kongre sonucuna etki edecek nitelikte olduğu gerekçesiyle iptal kararı verildiği belirtildi.

YENİ KONGRE SÜRECİ GÜNDEMDE

İddialara göre kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılacak. Başvuruda, partiyi yeniden kongreye götürmek amacıyla bir çağrı heyeti atanması talep edilecek.

Çağrı heyetinin görevlendirilmesi halinde, 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade ediliyor. Öte yandan konuyla ilgili Anavatan Partisi yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.