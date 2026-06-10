Uzman Doktor açıkladı: İşte meme kanserinin ilk sinyali

Doku örnekleri anında kontrol ediliyor

Alınan doku örneklerinde hedeflenen kireçlemelerin çıkarıldığından emin olmak için "spesimen grafisi" adı verilen yöntemle doku parçalarının radyografisinin çekildiğini aktaran Doç. Dr. Erok, "Hedeflediğimiz kireçlemeleri çıkardığımızı doğruladığımızda biyopsi işlemi tamamlanmış olur" ifadelerini kullandı. Vakum biyopsi sırasında kireçlemelerin önemli bir kısmının, bazen tamamının çıkarılabildiğini belirten Doç. Dr. Erok, işlem sonrasında ilgili alana küçük bir işaretleme aparatı bırakıldığını söyleyerek "Bu marker titanyumdan yapılmıştır, vücuda zararı yoktur ve MR ile uyumludur. Hasta ameliyat olmasa bile çıkarılması gerekmez. Özellikle daha sonraki takiplerde ya da meme koruyucu cerrahilerin planlanmasında yerimizi kaybetmemek için büyük önem taşır" diye konuştu.