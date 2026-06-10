Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu

Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu

Portekiz ekibi Benfica, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun 15 milyon Euro bedelle Real Madrid’in başına geçeceğini duyurdu.

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Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu - Resim: 1

Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü.

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Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu - Resim: 2

İspanyol devi, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi.

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Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu - Resim: 3

Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarılar diledi.

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Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu - Resim: 4

MOURİNHO'NUN KARİYERİ

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-13 yıllarında görev yaptığı Real Madrid ile LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

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Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu - Resim: 5

Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter ile şampiyonluğa ulaşmıştı. 4 kez Premier Lig, 3 kez ise Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımı ile Portekiz Premier Lig'i 80 puanla 3. sırada namağlup tamamladı.

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Kaynak: Haber Merkezi / İHA
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