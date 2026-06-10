Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü.
Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu
Portekiz ekibi Benfica, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun 15 milyon Euro bedelle Real Madrid’in başına geçeceğini duyurdu.
İspanyol devi, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi.
Benfica, Jose Mourinho'ya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarılar diledi.
MOURİNHO'NUN KARİYERİ
Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Mourinho, 2010-13 yıllarında görev yaptığı Real Madrid ile LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter ile şampiyonluğa ulaşmıştı. 4 kez Premier Lig, 3 kez ise Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı.
Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımı ile Portekiz Premier Lig'i 80 puanla 3. sırada namağlup tamamladı.