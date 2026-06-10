Real Madrid'de 2. Jose Mourinho dönemi: Transferi Benfica duyurdu

Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez kupa sevinci yaşayan Portekizli teknik adam, Porto ve Inter ile şampiyonluğa ulaşmıştı. 4 kez Premier Lig, 3 kez ise Serie A zaferi yaşayan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde de şampiyonluğu tattı.

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Mourinho, takımı ile Portekiz Premier Lig'i 80 puanla 3. sırada namağlup tamamladı.