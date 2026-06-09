TBMM'de olağanüstü bir gün yaşanıyor. CHP'nin grup toplantısını kimin yapacağı konusu günün merakla beklenen gündem maddesiydi. Özgür Özel TBMM'de, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de konuşacak.

12.20 MURAT BAKAN'DAN MANSUR YAVAŞ YORUMU

12.05 ÖZGÜR ÖZEL DİKMEN KAPISI ÖNÜNDE KONUŞUYOR

Özgür Özel, Dikmen kapısı önünde bekleyen vatandaşlara sesleniyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar;

"Türkiye benimle değil, sizin her birinizle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kuruluşunun partisine CHP'ye karşın onun seçtiği Genel Başkanı ve vekillere karşın AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılan darbeyi Meclis'in kapıları önünde püskürttünüz.

O cılız ve haklı bedellerinizi, güçlü ve haksızlara karşı siper ettiniz. Binler bu oyunu bozar. Siz olmasaydınız, kürsüyü atanmışa vereceklerdi. Kimse toplama kalabalıklar grup toplantısı yapmaya kalkışmasın.

Siz üzerinize düşeni yaptınız, bu parti tarihine kazınacak. Önce kurultay yapacağız sonra iktidara yürüyeceğiz.

Buradan ayrılırken öfke sözleriyle değil, iktidar olarak yürüyelim.

12.05 MAHMUT TANAL YENİÇAĞ'A KONUŞTU

12.00 SUAT ÖZÇAĞDAŞ YENİÇAĞ'A KONUŞTU

11.45 ÖZGÜR ÖZEL TBMM ÖNÜNE GELECEK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanlığı'ndan grup toplantısına ziyaretçi izni çıkmadığını ancak Özgür Özel'in TBMM bahçesinde bekleyen vatandaşlara selam vermek üzere alana geleceğini söyledi.

11.25 KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a yanıt verdi. Saat 14.00'te Genel Merkez'de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.

11.14 ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı'nın aldığı ziyaretçi yasağı kararına ilişkin konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Numan Kurtulmuş'la ziyaretçi yasağının kalkması yönünde görüşmeler yapacağını açıkladı

10.59 GRUBA ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

TBMM Başkanlığı'nın aldığı karara göre CHP Grup Toplantısına ziyaretçi alınmayacak.

10.30 KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK İDDİASI

Halk TV'nin haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup toplantısına katılmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e geçiyor

10.32 MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısında bulundu.

10.05 KALABALIK ARTIYOR

Meclis dikmen kapısı önünde de polisler ve polis otobüsleri konuşlanmış durumda. Şu an için yalnızca MHP grup için gelin ziyaretçiler liste ile alınıyor. O yüzden CHP’liler gittikçe kalabalıklaşıyor

10.00 ÖZGÜR ÖZEL TBMM'DE

Özgür Özel, saat 13.30'da gerçekleştireceği grup toplantısı için TBMM'ye giriş yaptı. Özel'i destekleyen milletvekillerinden bir kısmı geceyi Meclis'te geçirirken, grup salonuna saat 09.00 itibariyle girmeye başladı.

NELER YAŞANDI?

Bugün Türkiye'nin gözü Ankara'ya çevrildi. İki tarafın da geri atmaması sonrası devreye giren Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'un çabaları da sonuç vermedi. 2 taraf arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

BİNLERCE KİŞİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e verdiği 1400 kişilik davetli listesine karşın Özgür Özel tarafı 4 bin 400 kişilik bir liste sundu. CHP içerisindeki gerilim seviyesi ve öfke düşünüldüğünde bugün TBMM'de istenmeyen görüntülerin oluşması muhtemel.

TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN GÜVENLİK ALARMI

6 bin zıt görüşlü partilinin karşı karşıya gelmesi senaryosu Meclis'i de hareke de geçirdi. Gece saatlerinde toplantı yapan başkanlık, TBMM'ye sadece milletvekilleri, görevli personel ve basın mensuplarının alınması konusunda karar alabilir.

İlerleyen saatlerde Meclis Başkanlığı'nın ziyaretçi alımını durdurması bekleniyor.