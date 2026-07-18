Perakende ve market sektöründe son bir yıldır çığ gibi büyüyen "bir alana, bir bedava" kampanyaları, stok eritme ve hızlı nakit akışı sağlama uğruna tüketiciyi hedef alan büyük bir fiyat aldatmacasına dönüştü. "Bedava ürün alıyorum" algısıyla ihtiyacından fazla harcama yapan vatandaşların şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı.

FİYAT ÖNCE KATLANIYOR, SONRA "BEDAVA" DENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; tüketicinin fiyat araştırması yapmamasından faydalanan bazı zincir marketlerin kurduğu sistem deşifre edildi. Fırsatçılığa dönen bu yöntemde; normal şartlarda çok daha ucuza satılan bir ürünün fiyatı, kampanya süresince önce ikiye katlanıyor. Ardından "biri bedava" denilerek paketlenen iki ürün, aslında normal piyasa değerinin bile üzerinde bir fiyata vatandaşa satılıyor.

KAMPANYASIZ MARKET ÇOK DAHA UCUZ

Piyasadaki fiyat manipülasyonu, market raflarında yapılan somut karşılaştırmalarla bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan çarpıcı örnekler şu şekilde:

Bir markette "bir alana, bir bedava" etiketiyle 399 TL’ye satılan temizlik ürünü, kampanya yapmayan sıradan bir markette tekil olarak 179 TL’ye alıcı buluyor. Yani vatandaş kampanya oyunu olmayan yerden iki adet deterjanı zaten 360 TL’ye mal edebiliyor.

Kampanyalı markette iki adedi "fırsat" adı altında 299 TL’ye satılan bir başka ürünün, normal marketteki tekli fiyatının 124,90 TL olduğu belirlendi. Buradan da iki adet alındığında toplam tutar 250 TL’de kalıyor.

Bir diğer dikkat çeken üründe ise kampanyasız fiyatta 229 TL olan etiket, sözde fırsat sunan markette doğrudan 399 TL’ye yükseltilmiş durumda.

Üstelik fiyat karşılaştırması yapılan normal marketlerin yemek kartı da kabul ettiği düşünüldüğünde, tüketicinin aldatmaca içeren kampanyalar yerine normal alışverişte çok daha karlı çıktığı net bir şekilde görülüyor.

TİCARET BAKANLIĞI 81 İLDE İNCELEME BAŞLATTI

Vatandaşların etiket fotoğraflarıyla birlikte yaptığı somut başvuruları ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, sözde kampanyaları yakın takibe aldı. 81 il genelinde ilgili zincir marketlerin ürün ve etiket geçmişleri mercek altına alınacak. Bakanlık müfettişlerinin yapacağı saha denetimlerinin ardından, tüketiciyi yanılttığı ve manipüle ettiği tespit edilen işletmelere ağır para cezaları kesilmesi gündemde.

VATANDAŞ "BEDAVA" KELİMESİNİ DUYUNCA ARAŞTIRMAYI BIRAKIYOR

Uzmanlar, marketlerin bu psikolojik stratejiyle hem ellerindeki fazla stoğu tükettiğini hem de kasalarına anlık nakit girdisi sağladığını belirtiyor. Tüketiciler ise "bedava" ibaresini gördüğünde algıda seçicilik yaşayarak diğer noktalardaki fiyatları kontrol etmekten vazgeçiyor.

ALDANMAMAK İÇİN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ

Vatandaşların market market gezmeden fiyat oyunu tespit edebilmesi için dijital bir alternatif bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından hayata geçirilen "Market Fiyatı" platformu sayesinde yaklaşık 50 bin ürünün fiyatı anlık olarak izlenebiliyor. Tüketiciler, internet sitesi üzerinden adres ve mesafe bilgilerini girerek en yakınlarındaki marketlerin güncel fiyat listelerini tek tıkla karşılaştırabiliyor.