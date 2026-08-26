Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kadın ve beraberindekiler yaya geçidini kullanmak yerine araçların önünden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bir adım daha atmasa ölecekti: Esenyurt'ta nefes kesen anlar - Resim : 1

Bu sırada trafik ışıkları yeşile dönünce, araçlar hareket etmeye başladı. Işığa aldırmadan caddeye atlayan kadın, yolda ilerleyen TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı: Kaza anı kameradaYolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araba çarptı: Kaza anı kameradaYaşam

Bir adım daha atmasa ölecekti: Esenyurt'ta nefes kesen anlar - Resim : 3

SON ANDA KURTULDU

O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının saniyelerle TIR’ın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor. Olay sırasında çevredeki sürücülerin verdiği tepkiler de görüntülerde yer alıyor.

Bir adım daha atmasa ölecekti: Esenyurt'ta nefes kesen anlar - Resim : 4