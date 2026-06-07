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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli binlerce uzman erbaşın kariyer planlamasında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yeni yasa teklifiyle, uzman erbaşların astsubaylık mesleğine geçiş süreçleri ilk kez yasal bir çerçeveye oturtuluyor. Bugüne kadar yönetmeliklerle yürütülen statü değişikliği kriterleri, bu düzenlemeyle doğrudan kanun hükmü haline gelecek.

HAK GENİŞLEMESİ DEĞİL, KARİYERDE "ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK" DÖNEMİ

Meclis’e sunulan yasa teklifi, uzman erbaşlar için yepyeni bir hak ya da astsubaylığa kolay geçiş imkanı tanımıyor. Bunun yerine, mevcut terfi ve statü değişikliği uygulamalarını net kurallara bağlıyor. Düzenlemenin temel amacı; statü geçişlerinde idarenin (Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkların) takdir yetkisini sınırlandırmak, kariyer basamaklarını daha şeffaf, adil ve öngörülebilir bir sisteme dönüştürmek olarak açıklandı.

ASTSUBAYLIK İÇİN YÜZDE 90 BAŞARI VE EN AZ 4 YIL SİCİL ŞARTI

Teklifin yasalaşması halinde, astsubay rütbesine geçmek amacıyla başvuru yapacak uzman erbaşlarda aranacak yasal kriterler şu şekilde uygulanacak:

DENEYİM SÜRESİ: Astsubaylık sınavına başvurabilmek için ordu bünyesinde en az 4 yıl boyunca aktif olarak görev yapmış ve sicil almış olmak gerekecek.

BAŞARI PUANI: Adayın görev süresi boyunca aldığı sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun en az %90'ı oranında (başarı puanı) olması şartı aranacak.

SİCİL SİSTEMİ İLK KEZ KANUNA YAZILIYOR: BARAJ 60 PUAN

Yeni yasa teklifiyle birlikte askeri sicil sisteminin temel parametreleri de ilk defa kanun hükmü haline geliyor. Düzenlemeye göre:

Askeri personelin sicil tam notu 100 puan olarak tescillenecek. Bir uzman erbaşın görevine sorunsuz devam edebilmesi ve "olumlu sicil" almış sayılabilmesi için ise en az %60 başarı puanı (60 notu) alması kuralı yasa ile koruma altına alınacak.

Bu hamleyle, personelin terfi, atama ve statü değişikliği hakları, idari mahkemelerde açılan olası davalarda rehberlik edecek net bir hukuki dayanağa kavuşmuş olacak. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülerek yasalaşma sürecinin hızlandırılması bekleniyor.