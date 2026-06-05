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Uzman erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi 17 maddeden oluşuyor.

SÖZLEŞMELİ ASKERE KAMU İSTİHDAMI

Teklif ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarının iyileştirme, milli güvenlikteki eksikliği gidermeyi güçlendirmek amaçlanıyor.

NTV'nin haberine göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanunun teklifine ilişkin "Sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlıyoruz." dedi. Teklifle birlikte 7 yıllık sözleşmesini tamamlamış er ve erbaşlara kamuda istihdam sağlanacak ve yüzde 10'luk bir kontenjan ayrılacak. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte eski askerler zabıta, bekçi, orman ve infaz memuru olabilecekler.

ŞEHİT YAKINLARI UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK

Ayrıca, yeni düzenleme ile askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler.

YASA TEKLİFİNDEN AYRINTILAR

Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.