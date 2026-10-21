Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi-2 (ÂDEM-2), kadınların mesleki gelişimine katkı sağlamayı ve onları üretim ekonomisine kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Bakır İşlemeciliği Kursu, Bingöllü kadınların el emeğini dünya vitrinine taşıyan gurur verici bir başarıya imza attı.

KATILIMCILARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde ve Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" projesi, meyvelerini uluslararası alanda veriyor. Kursiyer kadınların binbir emekle işlediği estetik bakır eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Mısır’a ulaştırıldı.

Kahire’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergilenen Bingöl işi bakır eserler, ziyaretçilerin ve uluslararası katılımcıların büyük beğenisini topladı. Hem Bingöl’ün kültürünü hem de Türk el sanatlarını Mısır'da başarıyla temsil eden kadınlar, yerel üretimin uluslararası pazarda da karşılık bulabileceğini bir kez daha kanıtladı.