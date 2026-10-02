Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu pazarı ziyaret ederek üretici kadınların sorunlarını gündeme taşıdı. Kadınların özellikle yaklaşan kış aylarında soğuk hava koşullarından korunabilecekleri kapalı bir alan talep ettiğini belirten Özdemir, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim döneminde gündeme getirdiği “Hanımeli Pazarı” vaadini hatırlatarak, “Emekçi kadınlarımızın seslerini duymazdan gelmeyin” çağrısında bulundu.

“HER TEZGAHTA ALIN TERİ, HER ÜRÜNDE BÜYÜK BİR EMEK VAR”

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir, beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Eda Akpınar, Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, İl Sekreteri Nazife Küçük ve Merkez İlçe yöneticisi Ramazan Gönen ile birlikte kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu pazarı ziyaret etti.

Ziyarette kadın üreticilerle görüşen Özdemir, tezgâhlarda sergilenen ürünleri inceleyerek kadınların taleplerini dinledi.

Özdemir, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, kadınların kendi imkânlarıyla ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Her tezgahta alın teri, her üründe büyük bir emek ve özveri var.” ifadelerini kullandı.

Kadınların üretim süreçlerine katılımının yalnızca aile ekonomisi açısından değil, sosyal hayat ve kent ekonomisi bakımından da önemli olduğunu belirten Özdemir, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer almasının Aksaray’ın geleceği açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“SİFTAHSIZ EVE DÖNÜYORUZ”

Pazarda bulunan kadınların kendilerine aktardığı sorunlara da dikkat çeken Özdemir, üretici kadınların bir yandan satışların yetersizliğinden, diğer yandan ise yaklaşan kış koşullarından endişe duyduğunu ifade etti.

Özdemir’in açıklamasına göre, el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar, bazı günlerde siftah yapmadan evlerine dönmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Kadın üreticilerin özellikle kış aylarında açık alanda satış yapmanın zorlaşacağını belirterek, kendilerini soğuk hava şartlarından koruyacak kapalı ve uygun bir satış alanı talep ettikleri aktarıldı.

Kadınların talebinin büyük ölçekli bir yatırım veya ayrıcalık olmadığını savunan Özdemir, öncelikli ihtiyacın üreticilerin çalışmalarını sürdürebileceği, kış şartlarından korunabilecekleri uygun bir mekân olduğunu belirtti.

GÖZLER “HANIMELİ PAZARI” VAADİNE ÇEVRİLDİ

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, açıklamasında Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim dönemindeki vaatlerinden biri olarak ifade ettiği “Hanımeli Pazarı” projesini de gündeme getirdi.

Özdemir, söz konusu vaadin haftanın her günü hizmet verecek bir kadın pazarı oluşturulmasını içerdiğini belirterek, aradan yaklaşık iki buçuk yıl geçmesine rağmen bu konuda somut bir çalışma görmediklerini ileri sürdü.

Özdemir, belediyeye yönelik eleştirisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim vaatlerinden biri de haftanın her günü hizmet verecek Hanımeli Pazarı'ydı. İki buçuk yıl oldu. Hiçbir çalışma yok. Kağıt üzerinde kalan bir vaatten öteye geçmedi. Emekçiler yine yok sayıldı.”

Bu ifadeler, Özdemir’in siyasi değerlendirmesi olarak kamuoyuna yansıdı.

“EMEKÇİ KADINLARIMIZIN SESLERİNİ DUYMAZDAN GELMEYİN”

Kadın üreticilerin taleplerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Özdemir, yetkililere çağrıda bulundu.

Özdemir, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sorunun daha görünür hale geleceğini ifade ederek, kadınların taleplerine kulak verilmesini istedi.

“Yetkililere buradan bir daha sesleniyoruz. Emekçi kadınlarımızın seslerini duymazdan gelmeyin. Onları kendi kaderlerine terk etmeyin. Onların seslerine kulak verin.” diyen Özdemir, kadınların temel talebinin soğuk hava koşullarından korunabilecekleri bir mekân olduğunu söyledi.

Özdemir, “Çok şey istemiyorlar. İstekleri sadece soğuktan korunmak.” sözleriyle kadınların kapalı alan talebini bir kez daha gündeme taşıdı.

KADINLARIN TALEBİ: ÜRETMEYE DEVAM EDEBİLECEKLERİ BİR ALAN

Pazarda el emeği ürünlerini satışa sunan kadınların temel beklentilerinin başında, düzenli ve fiziki şartları uygun bir satış alanına kavuşmak geliyor.

Kadınların kendi imkânlarıyla hazırladıkları el işi, tekstil, gıda ve çeşitli ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalıştıkları belirtilirken, açık alandaki pazar şartlarının özellikle kış aylarında üreticiler açısından önemli bir sorun oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle kadın üreticiler açısından kapalı bir pazar alanının yalnızca satış yapılabilecek bir mekân değil, aynı zamanda üretimin sürdürülebilirliği ve aile ekonomisine katkının devamlılığı açısından da önem taşıdığı vurgulanıyor.

“KADININ EMEĞİNİN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR”

Ziyaretin ardından kadın üreticilerin emeğine vurgu yapan Bilal Özdemir, açıklamasını kadınlara yönelik destek mesajıyla tamamladı.

Özdemir, “El emeğini değere, emeğini kazanca dönüştüren tüm kadınlarımızı gönülden kutluyorum. Kadının emeğinin olduğu yerde bereket, üretim ve umut vardır.” ifadelerini kullandı.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini belirten Özdemir, Yeni Parti olarak kadınların emeğinin ve üretiminin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Emeğin, üretimin ve kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” diyen Özdemir, özellikle kadın üreticilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve taleplerinin karşılanması çağrısını yineledi.

KIŞ YAKLAŞIRKEN TALEP GÜNDEMDE

Aksaray’da kadınların el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalıştığı pazar alanındaki fiziki şartlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Kadın üreticilerin kapalı alan talebi üzerinden başlayan tartışma, aynı zamanda belediyenin seçim döneminde gündeme getirdiği “Hanımeli Pazarı” vaadinin hayata geçirilip geçirilmediği konusunu da yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Yeni Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir’in ziyaretinde dile getirilen taleplerin ardından gözler, kadın üreticilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yerel yönetim tarafından herhangi bir çalışma yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

Kadın üreticilerin beklentisi ise açık: Ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri, satış yapabilecekleri ve özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarından korunabilecekleri düzenli, güvenli ve uygun bir alan.