Yangın, Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Yetkililer, anız yakılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Bingöl’de anız yangını: Kontrol altına alındı
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Yangın, Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Bingöl’de çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
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