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Kaynak: İHA

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi sınırlarında yer alan tarlalarda bilinmeyen bir sebepten ötürü anız yangını meydana geldi. Yükselen alevler gözetleme kulelerindeki görevlilerce anında tespit edildi.

Durumun bildirilmesiyle birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimleri hızla adrese yönlendirildi. Bölgeye intikal eden personelin koordineli ve etkili çalışması neticesinde alevler geniş bir sahaya yayılmadan bastırıldı.

Söndürme işleminin ardından alanda soğutma faaliyetleri yürütülürken, yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla inceleme başlatıldı.