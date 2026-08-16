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Kaynak: Haber Merkezi

Bitcoin fiyatındaki sert düşüş sürerken, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), yatırımcıları uzun vadeli arz konusunda uyardı.

Zhao, Bitcoin'in maksimum arzının hiçbir zaman 21 milyon adedi geçmeyeceğini, buna karşın dünyadaki dolar milyoneri sayısının bu rakamın çok üzerinde olduğunu belirterek, ilerleyen yıllarda 1 Bitcoin sahibi olmanın çok daha zor hale gelebileceğini ifade etti.

DÜNYADAKİ MİLYONER SAYISI BİTCOİN'DEN FAZLA

UBS Küresel Servet Raporu 2026 verilerine göre yalnızca ABD'de yaklaşık 23,6 milyon, dünya genelinde ise 57,5 milyon dolar milyoneri bulunuyor.

Bu da teorik olarak, dünyadaki her milyonere bir Bitcoin bile düşmediği anlamına geliyor.

BİTCOİN ARZININ BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇIKARILDI

Bitcoin'in 21 milyonluk maksimum arzının önemli kısmı bugüne kadar üretildi.

Madenciler şimdiye kadar yaklaşık 20,07 milyon Bitcoin çıkarırken, geriye toplam arzın yalnızca yüzde 4,4'lük bölümü kaldı.

Yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen "halving" süreci nedeniyle madencilik ödülleri yarıya düşerken, kalan Bitcoin'lerin üretimi de uzun yıllara yayılacak. Son Bitcoin'in 2140 yılı civarında çıkarılması bekleniyor.

KİŞİ BAŞINA YALNIZCA 0,35 BİTCOİN DÜŞÜYOR

Kripto para analisti Quinten François'nın hesaplamasına göre mevcut yaklaşık 20 milyon Bitcoin, dünyadaki 57,5 milyon milyoner arasında eşit şekilde paylaştırılsa kişi başına yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor.

KULLANILABİLİR BİTCOİN SAYISI DAHA DA AZ

Changpeng Zhao'ya göre teorik arzın tamamı da piyasada işlem görmüyor.

Zhao, kaybolan veya erişilemeyen Bitcoin miktarının toplam arzın yüzde 10 ila yüzde 20'sine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu durumda kullanılabilir Bitcoin sayısı yaklaşık 17 milyon seviyesine kadar geriliyor.

Bunun yanı sıra uzun vadeli yatırımcıların ellerindeki Bitcoin'leri satmaması da piyasadaki fiili arzı önemli ölçüde azaltıyor.

2026 yılı başı itibarıyla kripto para borsalarında yaklaşık 2,67 milyon Bitcoin bulunduğu, 14 milyondan fazla Bitcoin'in ise likit olmayan arz içinde tutulduğu belirtiliyor.

Bu hesaplamaya göre borsalarda işlem gören 2,67 milyon Bitcoin, dünya genelindeki 57,5 milyon milyoner arasında paylaştırılsa kişi başına yalnızca 0,046 Bitcoin düşüyor.

Mevcut yaklaşık 63 bin dolarlık Bitcoin fiyatıyla bu miktarın değeri 2 bin 900 dolar seviyesinde bulunuyor.

FİYAT ZİRVENİN YARISINA GERİLEDİ

Arz tarafındaki sıkışıklık beklentisine rağmen Bitcoin fiyatı tarihi zirvesinin oldukça altında işlem görüyor.

Bitcoin, Ekim 2025'te 126 bin 80 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra sert değer kaybederek yaklaşık 63 bin dolar seviyesine geriledi.

Böylece en büyük kripto para, zirvesinden yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmiş oldu.

"1 BİTCOİN SAHİBİ OLMAK AYRICALIK HALİNE GELEBİLİR"

Mevcut fiyatlarla bugün 1 Bitcoin'e sahip olmak hâlâ mümkün olsa da Changpeng Zhao, gelecekte artan talep ve sınırlı arz nedeniyle bunun giderek zorlaşacağını savunuyor.

Öte yandan Bitcoin'in 100 milyon parçaya bölünebilmesi, yatırımcıların tam 1 Bitcoin almak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Ancak Zhao'ya göre arzın giderek daralması, tam 1 Bitcoin sahibi olmayı ilerleyen yıllarda çok daha ayrıcalıklı ve ulaşılması güç bir hedef haline getirebilir.