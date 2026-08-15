Kripto piyasasında regulator darbesi: Bitcoin haftayı kırmızıda kapattı

SEC'in erteleme kararı piyasayı vurdu

Bitcoin üzerindeki satış baskısının ana tetikleyicilerinden biri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) takvimindeki belirsizlikler oldu. Komisyon, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve kripto şirketlerine yönelik muafiyetlerin ele alınacağı kritik toplantıyı son anda erteledi. Bu gelişme, ABD’de beklenen şeffaf ve net hukuki çerçevenin gecikeceği endişesini doğurdu.