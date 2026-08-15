Düzenleyici kurumlardan gelen erteleme kararları, jeopolitik riskler ve kurumsal satış baskısı lider kripto para birimi Bitcoin'in kan kaybetmesine yol açtı. Haftayı satıcılı geçiren Bitcoin'de değer kaybı yüzde 3 sınırını aştı.
Kripto piyasasında regulator darbesi: Bitcoin haftayı kırmızıda kapattı
Kripto para piyasalarında rüzgar tersine döndü. ABD'de faiz artışı ihtimalinin zayıflaması ve enflasyon verilerinin esnemesi piyasaya nefes aldırmaya yetmedi.Kaynak: Ekonomi Servisi
SEC'in erteleme kararı piyasayı vurdu
Bitcoin üzerindeki satış baskısının ana tetikleyicilerinden biri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) takvimindeki belirsizlikler oldu. Komisyon, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve kripto şirketlerine yönelik muafiyetlerin ele alınacağı kritik toplantıyı son anda erteledi. Bu gelişme, ABD’de beklenen şeffaf ve net hukuki çerçevenin gecikeceği endişesini doğurdu.
Jeopolitik gerilimler ve 63 bin dolar kritik eşiği
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler de kripto varlıkları doğrudan etkiledi. Orta Doğu'da devam eden diplomatik belirsizliklerin petrol fiyatlarını tırmandırması, yatırımcıları daha güvenli limanlara yöneltti.
Hafta içinde 63 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin, gelen tepki alımlarıyla bu seviyenin üzerine tutunmaya çalışsa da toparlanma oldukça sınırlı kaldı.
Altcoin piyasasında karışık seyir
Piyasadaki satış dalgası altcoin’leri de etkisi altına aldı:
Ethereum (ETH): Haftayı yaklaşık yüzde 2 kayıpla kapattı.
XRP: Yüzde 2,6 değer kaybetti.
Cardano (ADA): Yüzde 11'e varan düşüşle en çok gerileyen majör varlıklardan biri oldu.
Solana (SOL) & BNB: Genel satış baskısına direnç göstererek sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,3 oranında değer kazandı.
Bitcoin'de haftalık kayıp %3'ü aştı!