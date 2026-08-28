Bill Gates, kişisel internet sitesinde kaleme aldığı yaklaşık 6 bin kelimelik makalede ve New York Times'a verdiği röportajda, yapay zeka teknolojisinin gelişim hızına dair dikkat çekici uyarılarda bulundu. 2023 yılındaki heyecanlı yaklaşımının aksine daha karamsar bir çizgiye kayan Gates, sürecin kötü yönetilmesi halinde sonuçların ağır olacağını belirtti. Hayatında teknolojik anlamda üç büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Gates; 1980'de GUI arayüzünü, 2022'de ChatGPT'nin prototipini ve son olarak Anthropic'in geliştirdiği Claude Code adlı yapay zeka kodlama aracını bu kırılma noktaları arasında saydı. Gates, yapay zeka çağına sancısız geçişi sağlayacak küresel bir kriz planının bulunmadığına vurgu yaptı.

İSTİHDAM KAZANCI İÇİN "TOKEN VERGİSİ" VE İNSAN KOTASI ÖNERİSİ

Yapay zekanın öncelikle hukuk, müşteri hizmetleri ve yazılım gibi alanlardaki beyaz yakalı pozisyonları, ardından da mavi yakalı iş kollarını tehdit edeceğini öngören Gates, şirketlerin insan iş gücü yerine yapay zekayı seçmesini zorlaştıracak "token vergisi" modelini önerdi. Yapay zekanın işlem birimi olan tokenların vergilendirilmesiyle elde edilecek gelirin, işini kaybedenlerin eğitimi ve sosyal güvenlik için kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca bakıcılık gibi insan empati ve bakımı gerektiren kritik meslek alanlarının yasal olarak sadece insanlara ayrılması gerektiğini savundu.

BİYOTERÖRİZM TEHDİDİ VE ABD-ÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin yeni patojenler üretmek veya kritik altyapılara siber saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunan Gates, biyoterörizm riskine dikkat çekti. Gönüllü güvenlik önlemlerinin yetersiz kalacağını ve zorunlu denetimlerin getirilmesi gerektiğini ifade eden ünlü iş insanı; nükleer silah kontrolünde olduğu gibi ABD ve Çin'in uluslararası kurallar koymak adına ortak hareket etmesini istedi. Kasım ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planlayan Gates, yapay zekayı denetleyecek bağımsız bir uluslararası kuruluş kurulması fikrini gündeme taşıdı.