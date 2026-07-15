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Bilirkişi heyeti, İYİ Parti'nin seçim kampanyasında yazar ve şair Murathan Mungan'ın şiirini kullanması gerekçesiyle Mungan'a 19 milyon 396 bin 260 TL tazminat ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Mungan’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, dosya karara çıkmamış olsa da raporun emsal olduğunu belirterek "‘Hak hukuk’ diye yola çıkıp bu anlamda sanatçının hakkını görmezden gelen bir anlayışın karşısında duracak bir emsal karar olacak niyetindeyiz" diye konuştu.

T24'den Can Öztürk'ün haberine göre, akademisyen ve şair Murathan Mungan, daha önce Yeni Türkü'nün söylediği, dizeleri kendisine ait olan "Maskeli Balo" şarkısının İYİ Parti'nin seçim videosunda kullanılmasına ilişkin olarak 2024 yılında dava açmıştı. Mahkeme, İYİ Parti’nin şarkıyı kullandığı içerik hakkında ihtiyati tedbir kararı vermişti.

HAKSIZ REKABET VURGUSU

Mungan ve avukatı Bişar Abdi Alınak’ın mahkemeye sunduğu dilekçede telif hakları ihlali gerekçesiyle İYİ Parti’nin içeriği kaldırılmış olsa da “Mungan’ın mağduriyetinin çoktan oluştuğu” dile getirildi. Avukat Alınak, dilekçede “haksız rekabetten doğan zararın” giderilmesi için taraflarına tazminat ödenmesini talep etti.

Dosyanın uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesiyle ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesi gerektiğini belirten avukat Alınak, İYİ Parti’nin videosundaki “melodili kompozisyonun müstakilen sanat eseri niteliği bulunduğu” söylendi.

19 MİLYON TL TAZMİNAT

Dosyanın gönderildiği bilirkişi heyeti, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda raporda şu ifadeleri kullandı:

"Davacı’nın eser sahibi olduğu "Maskeli Balo” isimli ilim ve edebiyat eserinin hususiyet içeren kısmı ve başlığı olan “maskeli balonun sahte yüzleri” ifadesinin ve müziğin, Davalı tarafından izinsiz olarak ve eser sahibi olan Davacı’nın ismi belirtilemeden kullanıldığı tespit edilmiştir."

Bilirkişinin değerlendirmesi sonucunda; İYİ Parti’nin Mungan’a 19 milyon 396 bin 260 TL tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

MUNGAN'IN AVUKATI: ESER İZİNSİZ KULLANILDI

Mungan'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, konuya dair yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Son seçim arefesinde İYİ Parti, Murathan Bey'e ait olan Maskeli Balo eserini izinsiz kullandı. Biz hemen ihtiyati tedbir taleple tazminat davası açtık. Geçen hafta bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporu, Murathan Bey'e İYİ Parti'nin bu izinsiz kullanımından ötürü yaklaşık 20 milyon liralık bir ödeme yapması gerektiğine ilişkin emsal bir rapor çıkardı.

Bu haliyle bile çok emsal ve önemli bir değer. Siyasi partiler, maalesef bu şekilde çok fazla hamle yapıyor. Mesela şu an Barış Manço sürecini de yönetiyorum, onun mirasçılarının vekilliğini de ben üstlenmiş durumdayım. Saadet Partisi'ne dava açıyoruz, benzer mahiyette. Sanatçıların eserlerinin partiler nezdinde aykırı kullanılması çok daha büyük bir fiyasko. ‘Hak hukuk’ diye yola çıkıp bu anlamda sanatçının hakkını görmezden gelen bir anlayışın karşısında duracak bir emsal karar olacak niyetindeyiz."

NE OLMUŞTU?

2024 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti, sosyal medya hesaplarından ve televizyonlardan yayınlanmak üzere bir kampanya videosu hazırladı. Bu videoda, Türkiye'nin en köklü gruplarından Yeni Türkü'nün seslendirdiği, sözleri ise ünlü şair ve yazar Murathan Mungan’a ait olan "Maskeli Balo" şarkısı kullanıldı. Şarkının özellikle "maskeli balonun sahte yüzleri" kısmı, videonun ana teması haline getirildi.

Murathan Mungan ve avukatı Bişar Abdi Alınak, bu kullanım için kendilerinden hiçbir şekilde izin alınmadığını ve isim belirtilmediğini açıkladı. Bir sanat eserinin, rıza dışı şekilde siyasi bir propagandaya alet edilmesine karşı çıkan Mungan, 2024 yılında hemen dava açtı.

Mahkeme hızlı bir karar alarak video hakkında ihtiyati tedbir kararı verdi ve İYİ Parti bu içeriği mecralardan kaldırmak zorunda kaldı.

İYİ Parti videoyu silmiş olsa da, Mungan’ın avukatı ihlalin gerçekleştiğini ve videonun milyonlarca kişiye ulaşarak amacına ulaştığını belirtti. Sanatçının adının rızası dışında siyasi bir partiyle yan yana getirilmesinin yarattığı "haksız rekabet" ve "manevi mağduriyet" gerekçe gösterilerek tazminat süreci devam ettirildi.

Mahkemenin dosyayı gönderdiği uzman bilirkişi heyeti, incelemesini tamamlayarak bir rapor hazırladı. Raporda şu tespitlere yer verildi: Şarkının melodisinin ve sözlerinin izinsiz kullanıldığı tescillendi.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca, İYİ Parti'nin Murathan Mungan'a tam 19 milyon 396 bin 260 TL tazminat ödemesi gerektiği yönünde görüş bildirildi.