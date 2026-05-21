Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik Osmaneli karayolu Yenişehir kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 E* 21* plakalı otomobil aynı yönde seyreden Arda A.’nın kullandığı 11 AC* 03* plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ağır yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.