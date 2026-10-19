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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesini belirlemek amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Rekolte Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen incelemelerle, yaklaşan hasat dönemi öncesinde kentin üretim potansiyeli mercek altına alındı.

‎DÖRT AYRI NOKTADA DETAYLI İNCELEME

‎Saha çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğü ekipleri; Merkez ilçeye bağlı Bayırköy Beldesi ve Sarmaşık Mahallesi ile Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Camikebir mahallelerindeki zeytinlik alanları ziyaret etti. Uzman personellerden oluşan komisyon, verim durumu ve dane kalitesini yerinde gözlemleyerek teknik analizlerde bulundu.

‎TARIMSAL PLANLAMAYA KATKI SAĞLAYACAK

‎Yapılan rekolte tahmin çalışmaları, il düzeyinde tarımsal üretimin doğru planlanması ve sezonluk zeytin ile zeytinyağı miktarının öngörülmesi açısından büyük önem taşıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin emeğini korumak ve kentin tarımsal değerlerini ön plana çıkarmak adına saha taramalarını sürdürecek.