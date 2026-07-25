Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ikamet, 2 araç ile 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!
Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi.
2 KİŞİ YAKALANDI!
Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.