Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 ikamet, 2 araç ile 2 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Firarinin midesinden 590 gram uyuşturucu çıktıFirarinin midesinden 590 gram uyuşturucu çıktıGündem

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Bilecik’te zehir tacirlerine operasyon - Resim : 2

2 KİŞİ YAKALANDI!

Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.