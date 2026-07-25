Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde O.K. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, Bulundurmak ve kullanmak' suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldın. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Firarinin midesinden 590 gram uyuşturucu çıktı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
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