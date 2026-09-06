Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı araçlarla konvoy yapıldı, şehir merkezinde bilgilendirme programı düzenlendi.



Daha sonra Cumhuriyet meydanında devam eden programda Atatürk anıtına çelenk sunularak, Zabıta Müdürlüğü ve müdürlüğün işlevi hakkında konuşmalar yapıldı.



Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının görev ve yetkilerinin yazılı olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar zabıta memurlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kutlama programına Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılarak zabıta memurlarının gününü kutlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Bir şehrin düzeni, yalnızca yollarıyla, kaldırımlarıyla, binalarıyla kurulmaz. Bir şehir, insanların birbirlerinin hakkına ne kadar saygı gösterdiğiyle de kurulur. İşte zabıtalık tam olarak bu noktada başlıyor. Zabıta olmak; sadece denetim yapmak, tutanak tutmak ya da kuralları uygulamak değildir. Bazen bir esnafla vatandaş arasında yaşanan anlaşmazlığı büyümeden çözmektir. Bazen kaldırımın işgal edilmesiyle aslında bir annenin, yaşlı bir vatandaşın ya da engelli bir hemşehrimizin hayatının zorlaştığını görmektir. Bazen de kimsenin teşekkür etmeyeceğini bilerek, şehrin ortak alanını korumaktır. Kısaca bir şehirde yaşayan insanların birbirlerinin hayatını kolaylaştırabilmek için var olan kurallar kadar, o kuralların adil ve vicdanlı bir şekilde uygulanması da önemlidir.’’ dedi.

ZABITA MEMURLARININ SORUMLULUK VE YETKİLERİ ANLATILDI

Zabıta memurlarının sorumluluk ve yetkilerinin anlatıldığı programda Başkan Subaşı ayrıca şunları söyledi:

‘’Sizler, belediyenin vatandaşla en doğrudan temas eden birimlerindensiniz. Bazen belediyenin bir kararını ilk siz anlatıyorsunuz, bazen bir vatandaşın derdini ilk siz dinliyorsunuz. Bu nedenle sizden beklediğimiz yalnızca görevini yapan bir zabıta olmanız değil; görevini yaparken insanı unutmamanızdır. Bir kuralı uygularken karşımızdaki insanın hayatını, emeğini ve koşullarını görebilmek. Gerektiğinde kararlı, gerektiğinde anlayışlı olabilmek. Ve her durumda aynı ölçüyü koruyabilmek. Bence zabıtalığın asıl ölçüsü budur. Bilecik Belediyesi olarak sizlerin emeğine güveniyor ve yaptığınız işi önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehrin huzuru, gün içinde fark edilmeyen onlarca küçük müdahaleyle korunuyor. Bilecik’in sokaklarında görev yapan bütün zabıta personelimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İşiniz kolay değil. Çünkü yaptığınız iş, çoğu zaman bir başkasının yaptığı yanlışın karşısında durmayı gerektiriyor. Bunu yaparken de hem kurumumuzu hem de Bilecik’in ortak yaşam kültürünü temsil ediyorsunuz. Bu anlayışla görev yapan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’