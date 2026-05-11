Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Jandarma ekipleri yürek ısıtan bir asker eğlencesine katıldı.

Bozüyük ilçesi Çortuk Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde özel gereksinimli Selimcan Türker'in askerlik heyecanına jandarma ekipleri de ortak oldu. Selimcan için hazırlanan asker uğurlama etkinliğinde alan Türk bayraklarıyla süslenirken, Jandarma personeli de programa katılarak Selimcan Türker'e destek oldu.

Selimcan’ın asker uğurlama etkinliğine jandarma personellerinin yanı sıra ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri de katıldı.