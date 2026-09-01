Olay, Bozüyük'e bağlı Dübekli köyü sınırları içerisinde yer alan inşaat ocak sahasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. yönetimindeki taş yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken manevara yaptığı sırada çukura girmesi sonucu kontrolden çıktı. Dengesi bozulan araç, yan yatarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen sürücünün tedavisine başlandı.
Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.