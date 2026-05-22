İlçedeki yoğun yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, birikintiler nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar, yağıştan etkilenmemek için iş yerlerinin kepenklerinin altına sığındı. Polis ekipleri, sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları yönünde uyardı. Bilecik kent merkezinde de yağış etkili oldu.