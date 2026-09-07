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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, kent genelinde 16 iş yeri ile cadde ve sokakların yanı sıra 1 kıraathane ve 1 kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 82 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri, Hayat 112 uygulaması, KADES ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Bilgilendirmelerin ardından vatandaşlara konulara ilişkin broşürler dağıtıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 45 vatandaşa anket uygulanarak güvenlik ve farkındalık konularındaki görüşleri alındı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.