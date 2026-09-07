Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, 2022 yılında Diyabakır ziyareti sırasındaki, "Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" konuşması gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, açıklamasında, sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların resen incelemeye alındığı, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Davutoğlu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün için saat 15.00'te ifadeye çağrıldı.

Davutoğlu'nun açıklama yapan avukatı Hasan Seymen ise soruşturma hakkında yaptığı açıklamada"Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum" dedi.

Davutoğlu, bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne gidecek.

Davutoğlu'nun avukatı tarafından yapılan açıkalamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım.

Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provakatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."