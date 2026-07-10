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Kaynak: İHA

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yer alan Selimiye köyündeki ormanlık alanda, henüz netlik kazanmayan bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevrede kısa süreli bir endişeye yol açan olayın ardından, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri sevk edildi.

Alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara havadan 2 helikopter destek verirken; karadan ise 2 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin koordineli ve yoğun çabaları sayesinde yangının evlerin bulunduğu alanlara ulaşması engellendi ve alevler tamamen kontrol altına alındı. Olası bir canlanma riskine karşı bölgedeki soğutma işlemleri yapılırken, yangının çıkış kaynağını tespit etmek üzere inceleme başlatıldığı öğrenildi.