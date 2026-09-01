Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirilirken, sürücüler güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi.
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Trafik Timi ekipleri, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenişehir yolu 11’inci kilometresi ile Pelitözü Göleti Çınarbahçe mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 6 motosiklet sürücüsü denetlendi.
Denetimler sırasında sürücülere motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Jandarma ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.