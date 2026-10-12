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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, Milli Egemenlik Parkı’nda yenileme çalışmaları yürütüyor. Parkın, bir haftalık çalışma programının tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında parkın zeminleri yenilenirken, aydınlatma sisteminde bakım ve onarım yapılıyor.

Oturma alanları ve çocuk oyun gruplarında da yenilemeler gerçekleştirilirken, peyzaj düzenlemeleriyle parkın daha kullanışlı bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.