Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu.
Kaza Dereşemsettin Köyü civarında meydana gelirken, H.D. idaresindeki 07 G* 74* plakalı otomobil İnegöl istikametine seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ormanlık alana uçtu.
Araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazanın ardından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.