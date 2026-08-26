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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki bankete düşmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bilecik Merkez ilçeye bağlı Bayırköy Beldesi mevkiinde, D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.Ö. idaresindeki 41 K* 0** plakalı otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bankete düştü. Kazada sürücü K.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ö., E.Ö. ve Ç.Ö. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.