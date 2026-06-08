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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’teki bir çimento fabrikasında beton blok kesimi için 3.5 metre yükseğe çıkan işçinin düşmesi sonucu iş kazası meydana geldi.

Bilecik’te bulunan çimento fabrikasında Çinli çalışan 3.5 metre yükseklikten kazana düştü. Kazada yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İş Kazası, Merkez’e bağlı Taşçılar Köyü’nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi. Çin uyruklu çalışan fabrika kazanlarını genişletilmek üzere beton blok kesimi yapmak için çıktığı yaklaşık 3.5 metre yükseklikten kazana düşerek yaralandı.

Yaralı işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İş kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.