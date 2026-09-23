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Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında tezgahı bulunan esnaf, vatandaşın unuttuğu 2 bin TL’sini sahibine ulaştırmak üzere Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kapalı pazar esnafına yönelik gerekli kayıtları alan ekipler, teslim aldıkları parayı sahibine teslim etti.

Parasını teslim alan H.S., Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle pazar esnafına güzel davranışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, pazar esnafının güzel davranışı dolayısıyla kendilerinin de mutlu olduklarını belirterek, ‘’Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz her zaman olduğu gibi kapalı pazar alanında gerekli denetimlerini sürdürmekte. İncelemeleri sırasında pazar esnafı tezgahında para bulunduğu bilgisini veriyor. Ekip arkadaşlarımız da söz konusu parayı alarak sahibine ulaşıyor ve parayı teslim ediyor. İnsanlık ölmemiş dedirten bu davranıştan dolayı bizler de Zabıta Müdürlüğü olarak esnafımıza teşekkür ettik’’ ifadelerini kullandı.