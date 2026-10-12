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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te halk ozanlığı ve âşıklık alanında Celil Yıldırım’a, bıçakçılık alanında ise Emin Yavuz’a Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kartlar, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt tarafından sahiplerine teslim edildi.

Geleneksel sanatların korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Celil Yıldırım ve Emin Yavuz’un katkılarına dikkat çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, her iki ismi de tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.