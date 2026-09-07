Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te trafik polisleri tarafından huzurevinde kalan 40 yaşlı bireye yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Gerçekleştirilen eğitimde huzurevi sakinlerine trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve güvenli ulaşım için uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Eğitim programıyla yaşlı bireylerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanmasında kurallara uymanın ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekti.