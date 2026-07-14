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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Hamsu Köprüsünün alt kısmında öğle saatlerinde ot yangını çıktı.

Hamsu Köprüsünün alt kısmından dumanlar yükseldiğinin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın hemen yanında bulunan binaya ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangını söndürmelerinin ardından bir süre daha bölgede soğutma çalışması yaparken, Bilecik’in birçok yerinde vatandaşların da zaman zaman şikayetlerine neden olan ot temizliğinin yapılmasının ne kadar önemli olduğu son çıkan yangın ile bir kez daha görülmüş oldu.