Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎DİSK/Sosyal-İş Sendikası Mağaza Market Komisyonu, zincir market A101 çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan A101 mağazası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İki hafta önce dört mağaza önünde başlatılan eylemlerin bu hafta sekiz mağazaya taşındığını belirten sendika temsilcileri, talepleri karşılanana kadar eylemlerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

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‎Eylem sırasında sendika adına yapılan basın açıklamasını okuyan Nisanur Aydın A101 yönetimine seslenerek, market çalışanlarının su, yemek ücretleri ve oturma hakkı gibi en temel insani ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini söyledi.

‎“SUYU BİR LÜTUF DEĞİL, TEMEL İHTİYAÇ OLARAK İSTİYORUZ”

‎Açıklamada marketlerde çalışan işçilerin gün içerisinde su temininde dahi sıkıntı yaşadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

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‎“Mağazalarınızı ayakta tutan işçiler, çalışırken içecekleri su konusunda neden sorun yaşasın? İşçinin en temel ihtiyacı nasıl olur da şirketin tasarruf hesabına konu edilir? İşçinin suyu bir lütuf değil, temel bir ihtiyaçtır. Suyumuzu istiyoruz ve bu talebin peşini bırakmayacağız.”

‎YEMEK ÜCRETLERİ VE OTURMA HAKKI TALEBİ

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Artan hayat pahalılığı karşısında mevcut yemek desteklerinin yetersiz kaldığını belirten Aydın, yemek ücretlerinin gerçek yaşam koşullarına uygun şekilde iyileştirilmesini istedi.

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‎Bunun yanı sıra uzun çalışma saatleri boyunca ayakta durmaya zorlanılmasına da tepki gösterilen açıklamada işçilerin oturma ve dinlenme hakkının tanınması gerektiği kaydedilerek, “İşçinin saatlerce ayakta durmasını olağan sayan, oturmasını ise sorun haline getiren anlayışa itiraz ediyoruz. İnsan bedeni bir satış reyonu değildir. İşçi makine değildir; oturmak ve dinlenmek haktır. Biz ayrıcalık istemiyoruz, insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak istiyoruz.” denildi.

‎“4 MAĞAZADAN 8 MAĞAZAYA: MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR”

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Sorunlar çözülene kadar geri adım atmayacaklarını belirten Nisanur Aydın, eylemlerin kapsamını genişleteceklerini duyurarak, “İki hafta önce dört A101 mağazasının önündeydik, bugün sekiz mağazanın önündeyiz. İşçilerin sesini duymamakta ısrar ettikçe biz daha fazla mağazaya, daha fazla işçiye ulaşacağız. Bizi durduracak olan taleplerimizi görmezden gelmek değil, bu taleplerin karşılanmasıdır.” dedi.

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‎Açıklama boyunca eyleme katılanlar sık sık “A101 işçisi yalnız değildir”, “Ürün değil işçiyiz, birleşince güçlüyüz” ve “İnadına sendika, inadına Sosyal-İş” sloganları attı.

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‎Açıklamanın ardından sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.