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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü Alanlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin müşterek gerçekleştirdiği operasyonda İ.Ö., M.Ç., N.A., M.U. ve R.E. isimli 5 şüpheli, define aradıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan inceleme ve aramalarda şüphelilere ait dedektör, yer altı görüntüleme cihazları ile kazı çalışmalarında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.