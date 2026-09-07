Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocukların sağlık bilincinin artırılması amacıyla “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” etkinliği gerçekleştirildi.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda çeşitli bilgiler verildi.
Etkinlik kapsamında çocuklar; el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirildi.
Programda öğrenciler ayrıca Diş Tarama Aracı, 112 Acil Sağlık Ambulansı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) araçlarını yakından inceleyerek yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.
Etkinliğe katılan velilere ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Gerçekleştirilen etkinlikle çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve sağlık okuryazarlıklarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi.