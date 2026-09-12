Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1288 paket dolu makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda Söğüt ilçesinde M.O. isimli şüpheliye ait 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 1288 paket dolu makaron ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli M.O. jandarma ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.