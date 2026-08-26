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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikler kapsamında sevilen sanatçı M Lisa’yı Bileciklilerle buluşturacak.

Zafer ve Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek program, saat 20.00’de fener alayı ile başlayacak. Ardından saat 21.00’de M Lisa sahne alacak.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm vatandaşlar davet edildi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da etkinlik duyurusunda Bileciklileri Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya çağırdı.