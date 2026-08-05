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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli ilçesinde koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan çoban, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 100 koyunuyla birlikte sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç. isimli çoban, yaklaşık 100 küçükbaş hayvanı Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü'nden Mekece Mahallesi istikametine otlatmaya götürdü. Bir süre sonra kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, çoban ile sürüsünün bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ç. ve beraberindeki 100 küçükbaş hayvan, Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkisinde sağ salim bulundu.