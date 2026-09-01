Bilecikli sporcular, Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda iki üçüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilecikli sporculardan Türkiye Şampiyonası’nda çifte başarı - Resim : 1

İstanbul Başakşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bilecik adına mücadele eden Esfira Celil ve Eren Kılınç, kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Esfira Celil, Minik Bayanlar kategorisinde +60 kilogramda, Eren Kılınç ise Yıldız Erkekler kategorisinde 60 kilogramda dereceye girdi. Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Celil ve Kılınç’ın kazandığı derecelerin ardından büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.