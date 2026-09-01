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Kaynak: İHA

Bilecikli sporcular, Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda iki üçüncülük kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Başakşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bilecik adına mücadele eden Esfira Celil ve Eren Kılınç, kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Esfira Celil, Minik Bayanlar kategorisinde +60 kilogramda, Eren Kılınç ise Yıldız Erkekler kategorisinde 60 kilogramda dereceye girdi. Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Celil ve Kılınç’ın kazandığı derecelerin ardından büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.