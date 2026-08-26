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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi, Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren ve kentin tek ney yapım atölyesi olduğu belirtilen atölyeyi sosyal medya hesabından tanıttı.

Çağımızın önemli neyzenlerinden Niyazi Sayın’ın öğrencilerinden Yavuz Kenarda, Sanat Sokağı’ndaki atölyesinde ney yapımını sürdürürken, ney üfleme ve müzik aleti yapımına ilişkin bilgi ve tecrübelerini de ilgililerle paylaşıyor.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan paylaşımda, “Sanat Sokağı’nda bulunan Bilecik’in tek ney yapım atölyesini hiç ziyaret ettiniz mi?” ifadeleriyle vatandaşlar atölyeyi keşfetmeye davet edildi.

Atölyede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Yavuz Kenarda’dan bilgi alınabileceği belirtilirken, düzenlenen atölye çalışmaları ve kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi için Halk Enstitüsü’ne başvurulabileceği kaydedildi.