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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi ve Beşiktaş Mahallesi arasında yer alan Meram Kent Park projesinde çalışmalar devam ediyor.

Bilecik’in en büyük parkı olarak inşa çalışmaları devam eden alanda hafriyat çalışmaları devam ederken, parkın tamamlanmasıyla birlikte Bilecik ve ilgili mahallelerde yeni bir yaşam alanı meydana gelecek.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibiyle devam eden çalışmalarda altyapı çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, amaçlarının tüm mahallelerde yeşil oranını artırmak olduğunu söyledi.

Yapılan park ve yeşil alanlarla halkın yeni nefes alma alanları meydana geldiğini hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’İlgili başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve çalışanlarımız bu bölgede yoğun mesai yapıyorlar. Atıl bir alanda halkımızın keyifli vakit geçirebileceği, yeşil ile buluşacağı ve çocukların rahatlıkla oyunlar oynayabileceği bir parkı inşa ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı alanda kullanılacak malzeme ve park mobilyalarının da Bilecik Belediyesi’nin ilgili atölyelerinde yapıldığı bilgisini verdi.