Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Merkeze bağlı Kınık Köyü tarım üreticilerinden Şerife Nisan Özdemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün’ü ziyaret etti.
Gerçekleştirilen görüşmede, Bilecik’te üretilen tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması, marka değerinin artırılması ve yeni pazarlara erişiminin geliştirilmesi amacıyla yürütülebilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün görüşmenin ardından nazik ziyaretinden dolayı Şerife Nisan Özdemir’e teşekkür etti.