Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dünyanın en prestijli yükseköğretim ve uluslararasılaşma etkinliklerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen NAFSA 2026 Annual Conference & Expo kapsamında temsil edildi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünün yürüttüğü başarılı proje faaliyetleri ve elde ettiği çıktılar neticesinde Türkiye Ulusal Ajansı’ndan ücretsiz stant açma hakkı kazanan Şeyh Edebali Üniversitesi; dünyanın dört bir yanından gelen üniversite temsilcileri, akademisyenler, uluslararası eğitim uzmanları ve paydaşlarla fuarda bir araya gelerek uluslararası platformda tanıtıldı.

Etkinlik süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; yeni iş birlikleri, öğrenci ve personel hareketliliği fırsatları ile ortak proje çalışmaları üzerine önemli temaslar sağlandı. Üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma vizyonu katılımcılara aktarılırken, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulmasına yönelik verimli toplantılar yapıldı.