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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi hizmet binasında çocuklar ve eğitmenlerinin katılımıyla Yaza Merhaba Atölyesi düzenlendi.

Atölye eğitmenler Şengül Aydeniz ve Serpil Yılmaz'ın katkıları ile düzenlenirken, çocukların neşesi, ailelerin desteği ve eğitmenlerin özverisiyle unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirildi.

Atölye sonrası Kent Konseyinden yapılan açıklamada Eğitmenler Şengül Aydeniz ve Serpil Yılmaz'a özverili katkılarından dolayı teşekkür edilerek, “Etkinliğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm velilerimize ve çocuklarımıza da teşekkür ediyor, birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmayı diliyoruz.” denildi.