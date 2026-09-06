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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde yaşanan “eksik oy” tartışması, bağımsız İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Gündüz’ün AK Parti’ye katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Sürece ilişkin sosyal medyada yapılan bazı yorumlar ise kamuoyunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde CHP’nin 10 üyesi bulunmasına rağmen CHP adayının 9 oyda kalması, parti içerisinde tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu seçimde İnhisar İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Gündüz’ün boş oy kullandığı belirtilmiş, Gündüz daha sonraki süreçte CHP’den istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı.

GÜNDÜZ’ÜN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Aradan geçen sürenin ardından Mehmet Gündüz, 2 Eylül 2026 tarihinde AK Parti’ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde yaşananlar ve Gündüz’ün CHP’den ayrılma süreci yeniden Bilecik siyasetinin gündemine taşındı.

Tartışmanın bir başka boyutunu ise sosyal medyada yapılan bazı yorumlar oluşturdu. Kullanılan ifadelerin ne anlama geldiği, hangi gelişmeler üzerine yazıldığı ve tarafların neyi kastettiği kamuoyunda merak konusu oldu.

Ancak sosyal medyadaki yorumlardan hareketle herhangi bir kişi hakkında rüşvet, menfaat ilişkisi veya başka bir suç isnadında kesin hükme varılması mümkün değil. Bu yönde doğrulanmış bilgi, belge veya kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı sürece iddiaların iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

KAMUOYU HANGİ SORULARIN YANITINI BEKLİYOR?

Yaşanan gelişmelerin ardından Bilecik siyasetinde özellikle şu sorular öne çıkıyor:

İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde CHP neden fire verdi?

CHP’nin adayı neden grubundaki üyelerin tamamının oyunu alamadı?

Mehmet Gündüz’ün CHP’den ayrılmasına hangi gelişmeler yol açtı?

Gündüz’ün daha sonra AK Parti’ye katılmasının siyasi gerekçeleri neler?

Sosyal medyada yapılan tartışmalı yorumlarla ne anlatılmak istendi?

Tarafların kamuoyuyla paylaşmadığı başka bir bilgi veya iddia bulunuyor mu?

Gözler taraflardan gelecek açıklamalarda

Siyasetçilerin parti tercihleri ve kamuoyuna açık açıklamaları doğal olarak siyasi değerlendirme ve eleştiriye konu olabiliyor. Buna karşılık herhangi bir usulsüzlük veya suç iddiasının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulması gerekiyor.

Eğer tarafların elinde kamuoyunun bilmediği bir usulsüzlük, pazarlık veya menfaat ilişkisine ilişkin somut bilgi bulunuyorsa bunun sosyal medya imaları yerine açık biçimde ortaya konulması ve gerektiğinde yetkili mercilere taşınması bekleniyor.

Bilecik kamuoyunda şimdi gözler, tartışmanın taraflarından gelebilecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde başlayan, istifa ve parti değişikliğiyle devam eden süreçte cevap bekleyen temel soru ise aynı:

Kim, neyi biliyor ve kamuoyunun henüz bilmediği ne var?