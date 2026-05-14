Beyoğlu’nda hayata geçirilen Engelsiz Tiyatro grubu, özel gereksinimli bireylerin sanat yoluyla toplumsal hayata dahil olmaları amacıyla çıktıkları yolda ilk meyvelerini verdi. Tarihi Ses Tiyatrosu’nun atmosferinde "Ali Baba ve Kırk Haramiler" eserini başarıyla sergileyen özel yetenekler, sergiledikleri performansla seyircilere duygusal anlar yaşatırken büyük takdir topladı.

Asırlardır kültür ve sanatın merkezi olma unvanını koruyan Beyoğlu, sanatın birleştirici ruhunu toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı Engelsiz Tiyatro Projesi, düzenlenen görkemli bir gala ile ilk başarısını taçlandırdı.

Beyoğlu’nda ikamet eden 20 özel gereksinimli bireyden oluşan tiyatro grubu, ilk oyunları olan "Ali Baba ve Kırk Haramiler" ile tarihi Ses Tiyatrosu’nda izleyici karşısına çıktı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen gösterimde, özel yeteneklerin sahne performansı izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDULAR

Proje, geçtiğimiz günlerde Bilim Beyoğlu’nda düzenlenen ilk prova ile start aldı. Proje Koordinatörü Psikolog Hüda Erdoğmuş yönetiminde yürütülen hazırlık sürecinde, özel yetenekli gençler toplamda 12 yoğun prova gerçekleştirdi. 8 Mayıs’ta sonlanan eğitim maratonu boyunca katılımcılar; drama, diksiyon, sahne disiplini ve beden dili gibi alanlarda profesyonel eğitimler alarak yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

PROJE TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI HEDEFLİYOR

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Ses Tiyatrosu’nun eşsiz atmosferinde perde açan ekip, sergiledikleri performansla sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda azmin ve özgüvenin zaferini sundu. Beyoğlu bölgesinde yaşayan çocukların ve gençlerin toplumsal hayata katılımını artırmayı hedefleyen proje, ilk gösterimde seyircilerden tam not aldı. Özel bireylerin topluluk önünde kendilerini ifade etme yeteneklerini güçlendiren proje, aynı zamanda sanat aracılığıyla toplumsal hayata aktif katılımlarını da sağlamak adına önemli bir adım oldu.

'EN ÖNEMLİSİ ONLARIN MUTLU OLMASI'

Tiyatro gösterimini izleyen özel yeteneklerin aileleri ve izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı.

Oyuna dair yapılan yorumlardan bazıları şöyle: “Çocuklar çok hazırlandı. Güzel emekler verdiler. İnşallah güzel olacak onlar için. Güzel olmasından daha da önemlisi onların mutlu olması. Onların böyle bir ortamı görmesi çok önemli bizim için.” “Özel çocuklar için harika bir etkinlik. Böyle tiyatro, oyunlar insana neşe katıyor, harika enerji veriyor.” “Hayatımda izlediğim en güzel tiyatroydu, öyle söyleyeyim size. Duygusu o kadar güzel geçti ki, o oynayanların eline, yüreğine, ağzına sağlık.” “Çok mutlu oldum. Bir yandan da duygulandım. Gerçekten çok güzeldi. Çok beğendim.”

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK'

Tiyatro oyununda yer alan özel yeteneklerden birisi ise şunları dile getirdi: "Çok iyi geçti. Hazırlık süreci de çok iyiydi. Başarılı bir şekilde tamamladık. Çok güzel bir duyguydu. Ben zaten keyifle ve isteğimde yapıyorum bunları."